Он отмечает, что армия и авиация постоянно тренируются, поддерживают боеспособность, чтобы "послать сигнал Кремлю: мы готовы".

США постоянно готовились к возможной войне против России. Об этом заявил отставной генерал, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью LIGA.net.

Отвечая на вопрос, готовы ли США к гипотетической войне с Россией в Европе, он отметил, что американская армия, авиация, все службы постоянно тренируются и поддерживают боеспособность.

"Чтобы послать сигнал Кремлю: мы готовы. Это сдерживание. И, конечно, постоянно работая с нашими союзниками на учениях, мы все стараемся увеличить наши возможности противовоздушной и противоракетной обороны, материально-техническое обеспечение", - сказал генерал.

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Он добавил: "Мы готовились к этому постоянно, когда еще я был лейтенантом в 1981 году в Западной Германии во время Холодной войны. Наша работа каждый день заключалась в том, чтобы быть готовыми воевать против СССР, если тот нападет".

Также на вопрос, сколько тысяч американских солдат сейчас дислоцируются в Европе, Ходжес объяснил, что эти цифры - не секрет. "Всего из всех сил США в Европе (если считать армию, флот, авиацию, морскую пехоту) - это около 100 000. Это и активный резерв, который расквартирован и развернут в Западной Европе: в Германии, Италии, Испании и Турции. А также те, кто находятся на ротации - преимущественно в Польше, Румынии и странах Балтии", - отметил он.

Как писал УНИАН, ранее Ходжес заявил, что не верит в достоверность публикации The Washington Post, в которой изложен прогноз американской разведки относительно войны в Украине. В нем говорилось о том, что контрнаступление Сил обороны Украины потерпит неудачу. Ходжес также призвал предоставить Украине оружие, чтобы та смогла деоккупировать Крым.

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