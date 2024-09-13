Представитель Госдепа добавил, что США не будут участвовать в войне в Украине, но продолжат помогать ей.

В Госдепартаменте США отреагировали на заявления российского диктатора о том, что разрешение на удары ВСУ западным оружием большой дальности по целям в глубине РФ будет расценено, как прямое участие стран НАТО в войне в Украине.

Как сказал пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер, "это очень похоже на то, что он говорил в течение последних двух с половиной лет". "Это не новое заявление, но мы пристально следим за всем, что он говорит. Я бы сказал так: Путин - это тот человек, который мог бы закончить войну сегодня, если бы захотел. Единственная причина, по которой мы вообще обсуждаем предоставление Украине американских возможностей и возможностей наших союзников по НАТО и коалиции из 50 стран, которую мы собрали по всему миру, потому, что Путин продолжает упорствовать в своей незаконной войне, продолжает попытки насильно забрать территорию Украины", - констатировал чиновник.

"Если Путин не хочет разговаривать о том, какие возможности мы можем дать Украине, то закончить этот разговор очень легко - для этого он должен закончить эту незаконную войну", - подчеркнул Миллер. Видео дня

Представитель Госдепа добавил, что США не будут участвовать в войне в Украине, но продолжат помогать ей защищаться вместе с коалицией союзников.

Заявления Путина о войне с НАТО

Путин накануне заявил, что украинская армия неспособна самостоятельно управлять и наводить на цели натовское оружие большой дальности, поэтому за нее это будут делать "военнослужащие стран НАТО", что и приведет к изменению самой войны.

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