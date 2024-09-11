Как известно, США неохотно поставляют Украине оружие, которое может поражать цели в глубине России.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что его администрация "прямо сейчас" прорабатывает вопрос снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия в войне с РФ.

Об этом пишет Reuters. Агентство отмечает, что США неохотно поставляют или санкционируют использование оружия, которое может поражать цели в глубине России. Вашингтон опасается, что это приведет к эскалации конфликта.

"Другие союзники Киева поставляют оружие, но с ограничениями относительно того, как и когда оно может быть использовано внутри России, опасаясь, что такие удары могут вызвать возмездие, которое втянет страны НАТО в войну или спровоцирует ядерный конфликт", – говорится в материале.

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На прошлой неделе источники сообщили Reuters, что США близки к соглашению о предоставлении Украине такого оружия, но Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку США решают технические вопросы перед любой поставкой.

Удары по РФ западным вооружением: важные новости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден "не исключает" предоставление Украине разрешения на удары американским оружием вглубь российской территории.

Ранее стало известно, что Амстердам дал "зеленый свет" на применение переданного Украине вооружения для ударов по целям, расположенным на территории Российской Федерации. Такое заявление сделал министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. Он отметил, что это разрешение распространяется и на истребители F-16, и призвал другие западные страны последовать примеру Нидерландов.

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