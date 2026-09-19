Украина теряет около 27 тысяч военных убитыми и ранеными в месяц, - Туск

Туск отметил, что причина этому - новая тактика россиян, в которой ставка делается на атаки реактивными беспилотниками.

Из-за новой российской стратегии, которая включает атаки реактивными беспилотниками, Украина теряет около 27 тыс. военных убитыми и ранеными в месяц.

Об этом сказал премьер -министр Польши Дональд Туск, передает Польское радио. Он отметил, что "произошло одно изменение очень негативного характера - россияне массово развертывают новый тип беспилотников - реактивные дроны, которые движутся с несравненно большей скоростью и работают на больших высотах, прежде чем поразить цели".

"В последнее время ежемесячно погибает и получает ранения 27 000 человек, и это, к сожалению, в самом печальном смысле этого слова, рекорд в этой войне. При такой тенденции зима в Украине действительно может оказаться катастрофической".

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Он отметил, что мало кто готов эффективно им противостоять, в том числе и Польша.

Также Туск подчеркнул, что цель Москвы – уничтожить экономику и логистику Украины, как можно в больших масштабах.

"Пока что – Украины", - сказал польский премьер.

По его данным, ожидаются непрерывные атаки очень высокой частоты и интенсивности на 6 крупных украинских городов, включая уничтожение складов всех видов продукции, имеющей первостепенное значение для обороны страны, а также железнодорожной инфраструктуры.

Он добавил, что в связи с этим есть реальный риск того, что беспилотники или ракеты могут залететь на территорию одной или нескольких стран НАТО, даже причинив ущерб.

"Но официальная версия будет заключаться в том, что это совпадение и что нет оснований для каких-либо ответных действий со стороны НАТО", - предположил польский премьер.

Туск о переговорах с РФ

Касательно мирных переговоров Туск заявил, что РФ не готова к прекращению огня без капитуляции Украины:

"Россия не готова к серьезным переговорам о прекращении огня, не говоря уже о мире, без фактической капитуляции Украины".

Туск добавил, что, по полученной им информации, Россия "не заинтересована в каких-либо серьезных переговорах, по крайней мере, до конца зимы". Он отметил, что Кремль убежден, что зима будет "трагически критической" для Украины из-за планов России блокировать поставки и пограничные переходы, разрушать автомобильные и железнодорожные пути.

Как Украина переживет зиму

По словам Владимира Зеленского, зимой Украина может иметь два основных сценария: переговоры с Россией или последующая эскалация боевых действий. Президент также заявлял о риске новой мобилизации в РФ.

Военный эксперт Маркус Райснер считает, что Россия может попытаться использовать зиму для усиления давления на Украину, в том числе из-за ударов по энергетике и критической инфраструктуре.

В ООН также предупреждают о серьезных гуманитарных рисках, если российские атаки приведут зимой к масштабным перебоям с электроэнергией и водоснабжением.

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