Также в Белом доме ставят под сомнение украинское наступление на Курщине.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и его ближайшие помощники "несколько сомневаются" в плане победы украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом пишет проект Politico West Wing Playbook, ссылаясь на слова двух людей, знакомых с внутренними разговорами в Белом доме. По данным журналистов, в частных разговорах Байден и его окружение ставят под сомнение решение о наступлении в Курской области. Также они обеспокоены долгосрочной траекторией развития конфликта.

Нерешительность администрации Байдена, которая до сих пор не сняла запрет на дальнобойные удары по России, разочаровала сторонников Украины на Капитолийском холме. Сенатор Майкл Беннет после встречи с Зеленским возмутился тем, что украинцы не получили такое разрешение:

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"Мы предоставили Украине это оружие не просто так. Они должны иметь возможность использовать его для нанесения ударов по военным целям в России".

По данным источников, это предложение все еще остается на рассмотрении, несмотря на мнение Пентагона, что дальнобойные удары вряд ли будут иметь значительное стратегическое влияние, и угрозу Путина, что это приведет к прямой войне между Россией и Западом.

Мирный план Зеленского

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