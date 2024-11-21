Россия могла ударить по Днепру обычной баллистической ракетой, - ABC News

Мнение западного чиновника отличается от того, о чем говорила Украина, подчеркнули журналисты.

Украина уверен в том, что утром 21 ноября Россия во время обстрела Днепра впервые использовала межконтинентальную баллистическую ракету. Тем не менее неназванный западный чиновник сообщил ABC News, что оккупанты атаковали город обычной баллистической ракетой.

Он отметил, что пока нет точных доказательств того, что удар был нанесен межконтинентальной баллистической ракетой.

В издании подчеркнули, что украинский чиновник заявил об обратном. По его словам, военные на 95% уверены, что россияне атаковали Днепр межконтинентальной баллистической ракетой. Он добавил, что части ракеты на земле все еще изучаются.

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"Сегодня это была новая российская ракета. Все параметры: скорость, высота - соответствуют межконтинентальной баллистической ракете", - процитировали в издании президента Украины Владимира Зеленского.

Также журналисты напомнили, что в Кремле пока не подтвердили эту информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ракетный обстрел Днепра, подчеркнув, что вопросы по этому поводу следует задавать Министерству обороны страны.

Ракетный удар по Днепру - что известно

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ рассказали, что утром 21 ноября российские оккупанты атаковали Днепр. В частности, враг применил межконтитентальную баллистическую ракету.

Кроме того, представительнице Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой прямо во время брифинга запретили комментировать удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. Во время телефонного звонка неназванный чиновник сказал, что об этом нельзя говорить.

Авиационный эксперт Богдан Долинце считает, что России не выгодно применение новой межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". По его словам, в таком случае ее обломки будут изучены и фактически раскроют информацию о новейших разработках РФ.

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