России не выгодно применение новой межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", ведь в таком случае ее обломки будут изучены и фактически раскроют информацию о новейших разработках РФ. Такое мнение в эфире Киев24 высказал авиационный эксперт Богдан Долинце.
"Обломки этой ракеты будут исследованы. Это фактически даст Украине и другим западным странам большое количество информации именно об этой ракете и о других видах межконтинентального баллистического вооружения, потому что оно построено на одной платформе", - сказал он.
Эксперт подчеркнул, что сейчас информация о составе и характеристиках этой ракеты остается неизвестной, засекреченной.
Долинце напомнил, что аналогичная ситуация была несколько месяцев назад, когда Россия потеряла свой экспериментальный ударный беспилотник С-70 "Охотник" - изучение обломков этого БПЛА дало возможность достаточно подробно понять уровень развития российских технологий в сфере тяжелых ударных дронов.
"И использование этой ракеты ("Рубеж") сразу будет означать, что Запад получит большое количество информации и доступ к ракетным программам средней и большой дальности, которые имеет Россия", - подчеркнул авиаэксперт.
РС-26 "Рубеж" - что сообщалось о новой разработке России
Как сообщал УНИАН, накануне в украинском инфопространстве появилась информация, что Россия готовится нанести удар по Украине стратегической баллистической ракетой РС-26 "Рубеж".
Военно-аналитическое издание Defense Express, пояснило, что РС-26 "Рубеж" - это новая разработка россиян, работы над которой ведутся как минимум с 2006 года. Однако фактическую готовность этой ракеты до сих пор было трудно оценить.
Комментируя информацию о возможном применении россиянами ракеты "Рубеж" бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, эксперт в области ПВО Игорь Романенко сказал, что в случае пуска она долетит до Киева за 8-10 минут. По его словам, это не неядерное оружие, но ракета "Рубеж" гораздо мощнее обычной баллистики.
Утром 21 ноября Россия ударила по Днепру ракетами разных типов. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в том числе враг запустил по городу межконтитентальную баллистическую ракету из Астраханской области.