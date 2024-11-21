В случае использования этой ракеты ее обломки будут исследованы, отметил Богдан Долинце.

России не выгодно применение новой межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", ведь в таком случае ее обломки будут изучены и фактически раскроют информацию о новейших разработках РФ. Такое мнение в эфире Киев24 высказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Обломки этой ракеты будут исследованы. Это фактически даст Украине и другим западным странам большое количество информации именно об этой ракете и о других видах межконтинентального баллистического вооружения, потому что оно построено на одной платформе", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас информация о составе и характеристиках этой ракеты остается неизвестной, засекреченной.

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Долинце напомнил, что аналогичная ситуация была несколько месяцев назад, когда Россия потеряла свой экспериментальный ударный беспилотник С-70 "Охотник" - изучение обломков этого БПЛА дало возможность достаточно подробно понять уровень развития российских технологий в сфере тяжелых ударных дронов.

"И использование этой ракеты ("Рубеж") сразу будет означать, что Запад получит большое количество информации и доступ к ракетным программам средней и большой дальности, которые имеет Россия", - подчеркнул авиаэксперт.

РС-26 "Рубеж" - что сообщалось о новой разработке России

Как сообщал УНИАН, накануне в украинском инфопространстве появилась информация, что Россия готовится нанести удар по Украине стратегической баллистической ракетой РС-26 "Рубеж".

Военно-аналитическое издание Defense Express, пояснило, что РС-26 "Рубеж" - это новая разработка россиян, работы над которой ведутся как минимум с 2006 года. Однако фактическую готовность этой ракеты до сих пор было трудно оценить.

Комментируя информацию о возможном применении россиянами ракеты "Рубеж" бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, эксперт в области ПВО Игорь Романенко сказал, что в случае пуска она долетит до Киева за 8-10 минут. По его словам, это не неядерное оружие, но ракета "Рубеж" гораздо мощнее обычной баллистики.

Утром 21 ноября Россия ударила по Днепру ракетами разных типов. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в том числе враг запустил по городу межконтитентальную баллистическую ракету из Астраханской области.

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