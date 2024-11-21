Удар межконтинентальной ракетой по Днепру: Захаровой во время брифинга приказали молчать (видео)

Во время телефонного звонка неназванный чиновник сказал, что комментировать эту тему запрещено.

Представительнице Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой прямо во время брифинга запретили комментировать удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру.

Как сообщает NEXTA Live, соответствующее указание Захарова получила во время брифинга в четверг, 21 ноября. Ей позвонили из высоких кабинетов. Содержание разговора "уловили" микрофоны.

"Маша, удары баллистическими ракетами, о чем запретили говорить, действителен еще", - сказал собеседник по ту сторону трубки.

Захарова ответила: "Да, хорошо. Спасибо". После этого представительница МИД продолжила брифинг.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков "ничего не сказал" относительно обвинений украинских военных в том, что Россия в четверг утром впервые запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Украине.

В разговоре с журналистами Песков отказался от комментариев.

"Это вопрос к нашим военным", - сказал он, цитирует CNN.

Удар по Днепру - Россия запустила межконтинентальную ракету

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Кроме того, город атаковали еще восемь ракет другого типа.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате обстрела повреждено здание центра реабилитации лиц с инвалидностью. Информации о погибших и пострадавших нет.

Россия запустила эту ракету с полигона Капустин Яр Астраханской области. Полигон был создан в 1946 году для испытаний первых советских баллистических ракет.

Врио начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на удар российской межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру.

"Обо всем, что летело (в том числе из Капустиного Яра) куда летело, что удалось и что не удалось сбить - написано на официальных страницах Воздушных Сил. Больше информации или каких-то деталей от ВС по утренней ракетной атаке пока не предвидится. Прошу отнестись с пониманием", - написал Игнат.

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