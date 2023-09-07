Запись может быть доказательством того, что беспилотник залетел на территорию Румынии не случайно.

В сети появилось видео удара запущенного Россией дрона Shahed-136 по территории Румынии 4 сентября.

Ролик опубликовал украинский активист Сергей Стерненко. Он акцентировал внимание на важном моменте на записи, который может свидетельствовать, что беспилотник залетел на территорию Румынии вовсе не случайно:

"На видео слышен звук этого дрона. Он сбавил обороты двигателя перед ударом, это характерно для Shahed-136 в момент, когда он бьет по цели. Во время удара не было работы ПВО, а значит, дрон именно ударил по территории Румынии, его так запрограммировали россияне".

Удар дрона РФ по Румынии - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября по время атаки РФ по территории Одесской области зафиксировали детонацию двух дронов в Румынии, однако, там данную информацию несколько дней опровергали.

Только 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что на территории страны обнаружены обломки российского дрона.

Реагируя на это, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул отсутствие данных, которые бы указывали, что Россия намеренно атаковала ударными дронами территорию Румынии.

Чуть ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов нелестно высказался в адрес НАТО из-за отсутствия должной реакции на залет и взрывы российских дронов на территории Румынии.

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