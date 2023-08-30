Последняя атака показала, что РФ не накапливает боекомплект, отметил обозреватель.

Россия отказалась от массированных ракетных ударов по 70-80 ракет. У РФ нет такого количества носителей, которые бы могли обеспечить безопасный, без аварийных ситуаций, пуск такого количества крылатых ракет. Такой вывод сделал военно-политический эксперт Александр Коваленко, комментируя атаку в ночь на 30 августа.

"28 ракет (Х-101/555) были выпущены с 11 стратегов Ту-95МС, или по 2-3 ракеты с самолета, в то время как один такой самолёт способен нести 8 ракет, и общий залп 11 самолетов составлял бы 88 ракет. А для пуска 28 достаточно было 4, но никак не 11 самолетов. Это снова нас возвращает к теме износа Ту-95МС. И это еще одна причина, по которой, похоже, россияне отказались от массированных ракетных ударов по 70-80", - написал эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, в ночь на 30 августа российские войска осуществили один из наиболее сильных комплексных ударов по Украине за последнее время, используя для этого как крылатые ракеты, так и дроны-камикадзе Shahed-136.

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Кроме того, эта атака показала, что РФ не накапливает боекомплект для террора осенью или зимой, добавил Коваленко.

"И не могу завершить эту заметку, отдельно не отметив высочайший уровень противодействия наших ПВО этим ударам. Практически 99% эффективность. Особо порадовали сбития крылатых ракет над Черным морем на подлете к Одесской области. Украинские силы ПВО - лучшие в мире!" - подытожил эксперт.

Атака РФ 30 августа - что сообщалось

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего ночью 30 августа зафиксировали 44 вражеских воздушных целей, 43 из них были уничтожены.

В частности, РФ запустила по Украине 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 из Каспия и района Энгельса. Кроме того, россияне осуществили пуски 16 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).

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