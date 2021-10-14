В США в Государственной школе Монтгомери расследуют факт появления учителя перед учениками в обнаженном виде.
Дело в том, что из-за коронавируса детей этой школы перевели на онлайн-обучение, а во время Zoom-урока один из учителей появился перед подростками в так называемом "костюме Адама".
Инцидент произошел на днях во время урока с учениками в Zoom. Дети такой выходкой остались шокированы, а родители считают такое поведение недопустимым.
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В школе сообщили о начале расследования инцидента, а по его результатам обещают принять меры.
"Мне просто противно от ситуации. Дети не должны подвергаться таким вещам. Я не знаю, что школьная система планирует с этим делать, но я не думаю, что этот учитель вообще должен вернуться в какую-либо школу", - заявила мама одной из учениц Майкл Райт.
Пока неизвестно, было обнажение учителя случайным или спланированным, передает ТСН со ссылкой на местный телеканал WSFA 12 News.
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