В США застрелили охранника, не пустившего в магазин девочку без маски

Выстрелил в затылок охраннику совершил 23-летний брат девочки.

В штате Мичиган застрелили охранника магазина, не пустившего в помещение девочку без медицинской маски, которая необходима для предотвращения новых случаев заражения смертельный коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Associated Press.

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После конфликта с охранником мать с девочкой ушли. Однако позже в магазин пришли муж и взрослый сын женщины.

Свидетель убийства отмечает, что 23-летний сын женщины на заднем дворе магазина выстрелил в затылок охраннику. После этого двое мужчин сбежали, а женщину арестовали.

Трем членам семьи – матери, ее мужу и сыну – предъявили обвинение по подозрению в убийстве и незаконном владении оружием.

Отмечается, что накануне убийства в столице штата состоялись протесты против ограничений, которые ввели из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на начало недели в Мичигане 43 754 подтвержденных случая коронавируса, 4 049 человек умерли.

Как сообщал УНИАН, в Найроби, Кении, полицейские, патрулирующие улицы во время комендантского часа, случайно застрелили мальчика на балконе.