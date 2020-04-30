В Кении полицейский застрелил нарушившего карантин мальчика

Мальчик вышел на балкон со своей сестрой, чтобы понаблюдать за полицейскими.

В Найроби, Кении, полицейские, патрулирующие улицы во время комендантского часа, случайно застрелили мальчика на балконе.

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Об этом сообщает CNN.

Мальчик вышел на балкон со своей сестрой, чтобы понаблюдать за полицейскими. По словам сестры погибшего, патрульные сначала посветили на них фонариком, а потом стали стрелять. Одна из пуль попала подростку в живот. Соседи отвезли его в госпиталь, но рана оказалась несовместима с жизнью.

Отмечается, что в Кении во время комендантского часа стражам порядка разрешено стрелять в нарушителей на поражение.

Как сообщал УНИАН, губернатор Найроби Майк Сонко заявил, что в наборы с продовольственной помощью, которые жителям раздают из-за пандемии коронавируса, помимо еды и средств защиты, включена бутылка коньяка Hennessy.