Правоохранители Швеции пока не комментируют предполагаемое убийство оппозиционного блогера.

Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, которого называют главным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, убит в Швеции, сообщают СМИ.

Так, Телеграмм-канал 1ADAT пишет, что Тумсо "был расстрелян ночью группой лиц". Также сообщается, что спецслужбы спрятали брата Тумсо Абдурахманова.

"Радио Свобода", в свою очередь, сообщает, что блогер был убит в ночь на 2 декабря. Шведские правоохранительные органы пока это не комментировали.

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СМИ напоминают, что Абдурахманов перестал выходить на связь в первых числах декабря. Тогда появились предположения, что критика Кадырова могли убить.

Тумсо Абдурахманов: чем он известен

Тумсо Абдурахманов — чеченский политический и общественный деятель. Председатель политической партии Чеченской Республики Ичкерия, блогер-политолог, диссидент. Сторонник Ичкерии и её независимости.

В 2017 году занял девятое место в конкурсе Youtube-блогеров политика и оппозиционного лидера в России Алексея Навального. Критик политики Кадырова на посту главы Чеченской Республики.

Эмигрировал в Швецию, где 6 октября 2021 года официально получил политическое убежище.

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