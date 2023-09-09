Подоляк заявил, что "никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая обманет Украину или справедливость".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил возможное посредничество Папы Римского Франциска в переговорах Украины и России. Он обвинил понтифика в пророссийской позиции в интервью "Телеканалу 24" в пятницу, 8 сентября.

"Это совершенно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации святого престола. Второе - абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять. Нет смысла говорить о посреднике под названием Папа Римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию. Это было не в первый раз, но сначала там как-то все это микшировалось. То есть делали вид, что мы этого не видим, но сегодня понятно, что человек занимает пророссийскую позицию. И, соответственно, это очень негативно отражается на войне", - заявил Подоляк.

По его словам, "никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая обманет Украину или справедливость".

Скандальные высказывания Папы Римского

Полторы недели назад, обращаясь по видеосвязи к участникам X Всероссийской встречи католической молодежи папа Франциск сказал:

"Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра Первого, Екатерины Второй, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой России-матушки, идите вперед с этим".

Это заявление ожидаемо вызвало негативную реакцию украинского МИД. Там обвинили Папу в пропаганде российского империализма.

Позже Франциск счел неудачным свое недавнее заявление, в котором он призвал россиян вспомнить "великую и просвещенную" империю Петра Первого и Екатерины Второй.

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