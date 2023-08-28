Речь идет о скандальном обращении понтифика к российской молодежи.

В Министерстве иностранных дел Украины резко высказались относительно скандального обращения Папы Римского Франциска к российской молодежи.

Речь идет о заявлении понтифика, в котором он упомянул о "величии" РФ и отметил, что россияне - потомки правителей "великой" России Петра I, Екатерины II и других имперцев. За словами спикера МИД Украины Олега Николенко, из уст Папы сознательно или не сознательно звучат тезисы империалистической пропаганды.

Он напомнил, что в РФ в целом любят фразы о "духовных скрепах", спасении "Матушки России" и другие высказывания, которыми агрессор оправдывает себя за пролитую кровь украинцев.

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"Очень обидно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства", - указал Николенко.

Папа Римский вызвал резонанс из-за обращения к молодежи РФ

Напомним, Папа Римский напомнил россиянам об их имперском прошлом в положительном смысле этого выражения во время Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоялось 25 августа. Его итоги и главные цитаты Папы сразу разошлись по СМИ РФ и были опубликованы архиепархией Божией Матери в Москве.

В заявлении он поблагодарил российскую молодежь за ее "способ быть россиянами", а также призвал не забывать, что российское общество - наследники "великой матушки России".

Ранее Папа также запомнился заявлением о продлении зернового соглашения с Украиной. Он обратился к властям РФ, как к братьям, с призывом не блокировать экспорт зерновых.

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