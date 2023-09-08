Он отверг предположения, что Украине пришло время вести переговоры о мире с Кремлем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пример Евгения Пригожина, лидера наемников ЧВК "Вагнер", показывает, что происходит, когда вы пытаетесь заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также отверг предположения, что Украине пришло время вести переговоры о мире с Кремлем.

"Когда вы хотите прийти к компромиссу или диалогу с кем-то, вы не можете делать этого со лжецом", - сказал Зеленский в интервью CNN.

Видео дня

Конец лидера ЧВК "Вагнер" после того, как он, очевидно, получил обещания относительно своей свободы продолжать деятельность, всего через несколько недель после того, как возглавил восстание против путинского ведения войны, стал предупреждением, к которому следует прислушаться, предположил Зеленский.

В пример своей позиции украинский лидер привел другие страны, пострадавшие от нападения путинского режима.

"Вы видели какой-то компромисс со стороны Путина по другим вопросам? С Грузией ? С Молдовой?" – задал риторический вопрос президент.

Заявление Зеленского об убийстве Пригожина

Президент РФ Владимир Путин ответственен за смерть главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе.

"Путин сдулся - как человек, как политик. Он убил Пригожина - по крайней мере, такая информация у нас есть", - заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Ялта" в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: