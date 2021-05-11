На допросе после бойни убийца заявил, что пару месяцев назад он "осознал себя богом".

В 2018 году у студента Ильназа Галявиева, устроившего расправу в школе №175 в российской Казани, врачи диагностировали опухоль головного мозга.

Читайте также"Во мне начал пробуждаться монстр": появилось видео допроса "казанского стрелка" (18+)Об этом пишет Telegram-канал «Еду в Татарстан».

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

Есть информация, что в результате стрельбы погибли десять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

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Автор: Катерина Шварц