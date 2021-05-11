До этого сообщалось, что погибли семь школьников и учительница.

Число погибших при стрельбе в казанской школе №175 увеличилось до десяти.

Читайте такжеНазывал себя богом: что известно о подростке, устроившем бойню в школе КазаниОб этом пишет Telegram-канал Mash.

До этого сообщалось, что погибли семь школьников и учительница. Двое погибших детей разбились после падения из окна третьего этажа.

В пресс-службе президента Татарстана уточняли, что в результате стрельбы в школе пострадали 18 детей и трое взрослых.

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

По данным СМИ, бойню в школе устроили двое подростков. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

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Автор: Катерина Шварц