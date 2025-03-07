В команде президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пошутили, что он обещал закончить войну в Украине за одни сутки, однако не указал, в каком году.

Во время дискуссии на Совете по международным отношениям (CFR) специальному представителю президента по вопросам Украины и России Киту Келлоггу напомнили заявления новой администрации о том, что при их работе в позиции Москвы произошли определенные изменения. Его попросили объяснить, о чем именно идет речь, ведь публичная позиция Кремля остается неизменной - Путин отказывается идти на уступки.

В ответ Келлогг сказал, что при президентстве Джо Байдена Вашингтон и Москва не вели переговоров, однако он уверен, что это очень важно. "Изменения, о которых мы говорим, кажутся незначительными, но они важны", - добавил он.

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По словам спецпредставителя Трампа, диалог нужен для предварительного понимания позиций обеих сторон. Также он напомнил слова Трампа о том, что существует "потенциал возвращения" оккупированных Россией территорий. На вопрос, о каких именно территориях идет речь, Келлогг ответил так:

"Это почти как... Помните, президент говорил, что закончит войну за 24 часа? Он не говорил, в какой день, в какой год".

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