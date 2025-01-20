Трамп провалил обещание о 'мире за 24 часа', война свирепствует в день инаугурации, - NYT

Избранный президент США обещал, что сделает это еще до вступления в должность, а теперь его лагерь говорит, что надеется на сделку за 100 дней.

После победы на выборах и переезда в Белый дом многие президенты в определенный момент нарушают свои предвыборные обещания. Дональд Трамп даже не будет ждать так долго - он нарушит важное обещание по завершению войны в Украине за 24 часа уже в момент, когда примет присягу, пишет The New York Times.

В процессе возвращения к власти осенью Трамп неоднократно делал сенсационное, хотя и маловероятное, обещание, которое будет иметь серьезные геополитические последствия: он убеждал, что прекратит войну в Украине за сутки в должности. Более того, потом он заявил, что сделает это еще до инаугурации.

"Еще до того, как я даже прибуду в Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной", - сказал Трамп на митинге в июне.

"Я решу это еще до того, как стану президентом", - отметил он во время теледебатов с вице-президентом Камалой Харрис в сентябре.

"Я урегулирую войну между Россией и Украиной, пока буду избранным президентом (то есть, до инаугурации, которая состоится сегодня - УНИАН)", - добавил он во время подкаста в октябре.

Издание пишет, что эти заявления не были разовыми или случайными - они стали центральной частью его риторики относительно крупнейшей сухопутной войны в Европе после падения нацистской Германии. Однако Трамп не только не выполнил своего обещания, но и не прилагал серьезных усилий для урегулирования войны после своего избрания в ноябре. Бои будут продолжаться даже после его инаугурации.

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"Войны нельзя уладить наглостью", - прокомментировал сенатор Ричард Блюменталь, демократ из Коннектикута. "И недостающее звено в его мыслях - это непонимание того, что украинцы достигнут урегулирования, только если сядут за стол переговоров с позиции силы. Фактически он подорвал их позицию, и это одна из причин, почему он не достиг решения до своей инаугурации".

Трамп хорошо знаком с гиперболой. Его уверенность в том, что он может легко и быстро прекратить войну, соответствует его образу лидера, который самостоятельно решает любые проблемы. Однако на практике его грандиозные обещания часто не выполняются.

Украина, однако, является значительно более сложным вызовом. В отличие от ситуации в Газе, здесь нет готового мирного плана, созданного предшественником, который Трамп мог бы использовать.

В этом месяце Кит Келлог, назначенный специальным представителем президента по вопросам войны в Украине, отложил свои планы визита в Киев и другие европейские столицы. Он заявил Fox News, что надеется решить этот вопрос в течение 100 дней, хотя это значительно больше, чем обещание Трампа.

"Это было абсурдное обещание", - отметила Кэтрин Стоунер, старший научный сотрудник Института международных исследований Фримена Спогли Стэнфордского университета. "Единственный человек, который на самом деле может закончить войну за 24 часа, - это Владимир Путин, но он мог сделать это много лет назад. Любые переговоры будут длиться более 24 часов независимо от того, когда Трамп заведет часы".

Майкл Киммадж, автор книги "Столкновение" о российско-украинском конфликте и новоназначенный директор Института Кеннана Центра Вильсона, сказал, что предвыборные заявления Трампа всегда имели "очень свободное" толкование. "Его цели с помощью этой риторики могут быть такими: довести до сведения правительства, что его подход к России и войне будет отличаться от подхода Байдена, что его главная цель - продолжение войны, а не победа Украины".

Трамп не раскрывал конкретных деталей своих планов, оставляя многие вопросы открытыми. В то же время он выразил обеспокоенность из-за длительных жертв в Украине и поиска быстрых решений.

"Частью сути - и это может пролить немного света на дальнейшие действия его администрации - может быть отсутствие сценария, и поэтому говорить таким образом, что скрывает, а не раскрывает фактический сценарий", - сказал Киммадж. "Чем меньше мы знаем, что он задумал, тем больше он может импровизировать".

Обещания Трампа в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп снова публично пообещал закончить войну в Украине и заявил, что сразу после вступления в должность будет контактировать с российским диктатором Путиным.

Кроме того, как добавили источники издания, "Трамп поручил своим помощникам позвонить Путину сразу после инаугурации, чтобы обсудить их встречу в ближайшие месяцы для прекращения войны в Украине".

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