'Это будет сложнее': Трамп ослабил риторику относительно обещаний завершить войну 'за сутки', - The Hill

Резонансные предвыборные обещания избранного президента США оказалось не так легко реализовать.

Избранный президент Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании провозгласил масштабные обещания, в частности положить конец войне в Украине еще до вступления в должность и поддерживать экономику США с помощью тарифов.

Однако после победы на выборах в ноябре Трамп признал, что реализовать эти обещания может быть сложнее, чем предполагалось, пишет The Hill.

Вопрос Украины и войны

Трамп неоднократно заявлял, что завершит конфликт между Украиной и Россией за короткий срок. В сентябрьских дебатах он сказал, что война может быть завершена, еще до того, как он официально станет президентом. Однако в своих дальнейших заявлениях Трамп отмечал, что решить ситуацию в Украине будет сложнее, чем снизить напряженность на Ближнем Востоке.

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На пресс-конференции в своем имении Мар-а-Лаго Трамп отметил, что урегулирование конфликта потребует готовности президента Украины Владимира Зеленского и правителя России Владимира Путина к заключению компромиссов. При этом он не уточнил, какие именно уступки должны сделать обе стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью Fox News выразил мнение, что Трампу будет "просто" повлиять на Путина. "Он сильнее. Соединенные Штаты сильнее. Экономика сильнее", - заявил Зеленский.

Экономические обещания и тарифы

Среди ключевых обещаний Трампа было снижение цен на продукты путем увеличения энергоснабжения. Он часто критиковал администрацию Байдена за высокую инфляцию и заявлял, что снижение стоимости товаров будет одним из его приоритетов.

Однако в своих более поздних интервью Трамп был более осторожным в отношении этих заявлений. В интервью журналу Time он отметил: "Трудно сбить вещи, которые поднялись".

Демократы обвинили Трампа в нарушении своих обещаний еще до начала президентства. Сенатор Элизабет Уоррен написала на платформе X: "Кандидат Трамп пообещал снизить цены на продукты, но теперь, кажется, даже не собирается пытаться".

Несмотря на амбициозные заявления по Украине и экономике, реализация обещаний Трампа сталкивается с многочисленными вызовами. На фоне заявлений о сложностях в регулировании глобальных конфликтов и экономической политики, критики отмечают, что предвыборная риторика Трампа может отличаться от реальных действий.

"Мирный план Трампа": что о нем известно

Как сообщал ранее УНИАН, западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники писали, что "мирный план" избранного президента США может предусматривать отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет и замораживание линии фронта без возвращения территорий. По словам источников, Трамп пока не знает, как он убедит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

Директор Сети новых геополитических исследований Михаил Самусь считает, что избранный президент США Дональд Трамп может подписать два отдельных меморандума с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также высказал мнение, что Трамп попытается заморозить войну, потому что закончить ее невозможно.

А вот бывший посол Украины в США Олег Шамшур сказал, что можно только догадываться и строить предположения, какими будут основные элементы мирного плана Трампа. "Честно говоря, то, что мы знаем, совершенно не добавляет не то что оптимизма, а вгоняет в такой глубокий пессимизм", - отметил Шамшур.

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