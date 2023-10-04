Шведские официальные лица не подтвердили "потерю" всех переданных Украине танков Leopard 2 или Stridsvagn 122 в рамках военной помощи.

Российская пропаганда пишет ложную информацию, что в Вооруженных силах Швеции якобы признали потерю всех своих танков, которые были переданы Украине.

Об этом в Telegram информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Ложь: Швеция подтвердила потерю всех десяти танков Leopard 2A5 со шведской модификацией Strv 122, которые были предоставлены Украине в рамках военной помощи. Такое заявление распространяют пропагандисты и пользователи социальных сетей с пророссийскими настроениями", - заявили в центре.

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Как отмечается, представитель шведских вооруженных сил по запросу журналистов Reuters сообщил, что подобных официальных заявлений не было.

Также в пресс-релизе Вооруженных сил Швеции от 21 сентября по Stridsvagn 122 в Украине никаких упоминаний о потере танков также нет.

Только в материале Forbes за 23 сентября речь шла о двух шведских танках, которые были выведены из строя оккупационной армией РФ.

Таким образом шведские официальные лица не подтвердили потерю всех переданных Украине танков Leopard 2 или Stridsvagn 122.

"Российская пропаганда не оставляет попыток дискредитировать украинских военных и западных партнеров – мол, или украинские солдаты не умеют использовать западное оружие, или же оружие от союзников некачественное", - отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

Информационная война РФ

Параллельно с военными действиями РФ ведет мощный информационный фронт как в Украине, так и в странах, которые поддерживают Украину. Как известно, в частности на оккупированных территориях Украины оккупанты устраивают информационный голод, навязывают свою информационную "картинку", чтобы создать другую реальность. В таких условиях люди легче поддаются враждебной пропаганде.

Информационная кампания за рубежом направлена на ослабление поддержки стран-партнеров. Страна-агрессор через заказных экпертов и проплаченных Российской Федерацией журналистов и авторов распространяет в международных СМИ соответствующие публикации и комментарии.

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