В результате у него опустилось правое веко, наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения.

Австралийский интернет-журналист Джулиан Ассанж перенес инсульт в тюрьме Белмарш, известной как "британское Гуантанамо".

Об этом сообщила его невеста Стелла Морис, пишет Mail Online.

Все произошло во время заседания Высокого суда, в котором Ассанж принимал участие по видеосвязи из Белмарша в октябре. В результате у 50-летнего основателя WikiLeaks опущено правое веко, наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения.

Он полагает, что мини-инсульт был вызван стрессом от продолжающегося судебного процесса в США против него и общим ухудшением здоровья, поскольку ему грозит уже третье Рождество за решеткой.

Читайте такжеБайден пригрозил Путину "ужасной ценой" в случае вторжения РФ в УкраинуТакая транзиторная ишемическая атака может быть предупреждающим признаком полного инсульта. Ассанжу уже сделали МРТ, и теперь он принимает соответствующие лекарства.

По словам Морис, его держали в камере в течение длительного времени, и ему "не хватало свежего воздуха и солнечного света, правильного питания и стимулов, в которых он нуждался".

Врач обнаружил задержку реакции зрачка при попадании света в один глаз - признак потенциального повреждения нервов.

Как сообщал УНИАН, в пятницу Высокий суд отменил решение, запрещающее экстрадицию основателя WikiLeaks в США. Там ему хотят предъявить обвинения в шпионаже из-за того, что Wikileaks опубликовал сотни тысяч слитых документов, касающихся войн в Афганистане и Ираке.

В 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции, и пробыл там семь лет, пока не был выслан и отправлен в Белмарш в 2019 году.

До 23 декабря он может обжаловать новое решение суда, однако ему также могут грозить многие месяцы или годы предварительного заключения в Великобритании.

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Автор: Катерина Комолова