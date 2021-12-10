В Штатах ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

Высокий суд Англии и Уэльса отменил принятое ранее решение о запрете экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где он разыскивается за публикацию секретных документов.

После двухдневных слушаний в октябре сегодня судьи приняли решение в пользу США, сообщает Sky News.

Читайте такжеУ основателя WikiLeaks Ассанжа за время пребывания в посольстве Эквадора родилось двое детей – СМИРанее США подали в Высокий суд жалобу на постановление, вынесенное в январе, согласно которому Ассанжа не следует отправлять в США из-за "реального и "деспотического" риска самоубийства".

Комментируя решение Высокого суда, Стелла Морис, невеста Ассанжа, заявила: "Мы подадим апелляцию на это решение в ближайшее время". По ее мнению, разрешение на экстрадицию - "серьезная судебная ошибка".

"Как может быть справедливо, как это может быть правильно, как это возможно, экстрадировать Джулиана той самой стране, которая замышляла его убийство?" - сказала она.

Австралиец Джулиан Ассанж – основатель платформы WikiLeaks. В США Ассанжу предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже – в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств.

В настоящее время Ассанж содержится в британской тюрьме строгого режима в связи с запросом США об экстрадиции. В случае его выдачи, создателю интернет-платформы грозит до 175 лет тюрьмы.

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Автор: Екатерина Малюга