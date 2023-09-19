Дания передаст Украине еще 45 танков

Речь идет о 15 модернизированных танках советского производства Т-72, а также 30 танках Leopard 1.

Дания решила передать Украине еще 45 танков — 30 типа Leopard 1 и 15 типа Т-72 — в рамках военной поддержки из-за полномасштабного российского вторжения.

Об этом заявил министр обороны Дании Тролльс Лунд Пульсен на 15-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), передают датские TV2 и Avisendanmark.

Речь идет о 15 модернизированных танках советского производства Т-72, а также 30 танках Leopard 1.

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Идея передачи танков Т-72 заключается в том, что, в отличие от танков Leopard, их можно немедленно включить в состав техники Вооруженных сил Украины. Для использования Leopard украинским военным нужна дополнительная подготовка, а с танками Т-72 этой проблемы нет, пояснил министр.

Эта военная помощь является частью пакета на сумму около 777 миллионов евро (5,8 млрд датских крон), о котором Дания объявила на прошлой неделе без уточнения деталей.

Ранее Дания уже закупила и передала для Украины 100 танков Leopard 1 в сотрудничестве с Германией и Нидерландами. Первые 10 танков из этого пакета поставили в Украину в начале сентября.

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