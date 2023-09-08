Мэрия Вильнюса отменила ежегодный фестиваль фейерверков.

Ежегодный фестиваль фейерверков в Литве "Vilniaus Fejerija" в этом году проводить не будут.

Мэрия Вильнюса отменила фестиваль, потому что в Литве находится много украинских беженцев и важно позаботиться об их эмоциональном состоянии, передает Delfi.

Еще одной причиной для городских властей принять соответствующее решение стал призыв экологов защитить окружающую среду от загрязнения. Салюты после себя оставляют в воздухе угарный газ, оксид азота и диоксид серы. Также салютный взрыв плохо влияет на животных.

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В целом в мэрии Вильнюса отметили, что они не запрещают использовать салюты на концертах или во время массовых мероприятий, но многочасовой фестиваль фейерверков стоит отменить, потому что это "совсем другой масштаб".

Украинские беженцы в Литве

В январе этого года сообщалось, что в Литве смогли найти работу лишь 21 тысяча украинцев.

Опрос службы занятости Литвы свидетельствует о том, что 34% беженцев из Украины в будущем планируют жить и работать в Литве.

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