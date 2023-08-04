В частности, Латвия в сентябре пришлет шести тысячам россиян письма с просьбой покинуть страну.

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) Латвии в сентябре пришлет шестерым тысячам российских граждан письма с просьбой покинуть страну. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление председателя Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарса Лидака, которого цитирует LSM.

Отмечается, что речь идет о тех российских гражданах, которые до сих пор даже не попытались пройти проверку на получение статуса постоянного жителя ЕС.

"Где-то 5-6 тысяч, по моим прогнозам. Это люди, которые не изъявили никакого желания – ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат. Если смотреть на закон, который сейчас есть, то PMLP просто должно высылать требование покинуть страну в течение трех месяцев", – отметил Лидака.

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В Министерстве внутренних дел Латвии подтвердили, что такие письма готовят. По предварительным подсчетам, адресатов может быть около шести тысяч.

"Если человек продолжает находиться в Латвии незаконно, то может наступить момент, когда государственные структуры об этом узнают и, соответственно, напомнят о том, что нужно выезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но предусмотрена административная, поэтому человека могут оштрафовать", – заявил заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш.

В то же время он добавил, что такие граждане могут получить любое другое разрешение на пребывание в Латвии, например, визу или временный вид на жительство.

Литва тоже "прореживает" количество россиян в стране

В частности, как отмечает издание LRT со ссылкой на Департамент миграции, с конца прошлого года, после введения специальной анкеты для граждан Беларуси и России, 1164 человек из этих стран были признаны угрозой нацбезопасности Литвы.

Издание отмечает, что заполнять анкету обязаны все совершеннолетние граждане Беларуси и России при подаче заявления о выдаче или изменении документа, дающего или подтверждающего право на проживание в Литве. В анкете необходимо указать определенную информацию, выразить отношение к российской агрессии в Украине

"После оценки всей-публичной и непубличной информации было установлено, что 910 граждан Беларуси представляют угрозу национальной безопасности, из них 337 было отказано в выдаче разрешения на временное проживание в Литве, 121 отказали в продлении такого документа. У 205 белорусов аннулированы ранее действующие разрешения на временное проживание.

Также 254 граждан России признаны представляющими угрозу национальной безопасности Литвы. 43 россиянам было отказано в выдаче временного вида на жительство в Литве, 46 – в продлении. Еще у 59 граждан России были аннулированы ранее действующие разрешения на временное проживание, а 52 россиян потеряли постоянный вид на жительство в Литве.

В пресс-релизе департамента миграции сообщается, что всем 1164 иностранцам был запрещен въезд в Литву.

Всего за последние полтора года, с начала войны в Украине, было аннулировано 2905 видов на жительство россиян и белорусов в Литве.

Литва и Латвия беспокоятся из-за ситуации на границах

Ранее, после неудачного восстания ЧВК "Вагнер" в России Латвия прекратила выдачу россиянам всех видов виз.

Также Польша и Литва в связи с передислокацией части "вагнеровцев" в Беларусь рассматривают возможность полного закрытия границ с этой страной.

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