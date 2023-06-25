Больше всего вакансий на предприятиях, где опыт работы не является обязательным и не требуется знания литовского языка.

Власти и работодатели Литвы поощряют украинских беженцев интегрироваться и трудоустраиваться в стране. Таким образом намерены заполнить места в отраслях, где не хватает рабочих рук.

Служба занятости Литвы сообщает, что по трудовым договорам в стране работает 25 600 граждан Украины. Это почти 61% от числа зарегистрированных в стране беженцев (по состоянию на март 42 000). Они заполнили вакансии, где ощущалась высокая нехватка сотрудников. В миграционной платформе EWL исследовали, какую работу чаще всего предлагают украинцам и сколько можно заработать в Литве.

Популярные вакансии

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Больше всего вакансий на предприятиях, где опыт работы не является обязательным и не требуется знание литовского языка. Они похожи на простую физическую работу, предлагаемую в Польше. Зато минимальная зарплата в Литве немного выше польской - это 840 евро брутто (34 тыс. грн. ) в Польше минимальная зарплата с июля 2023 года составит 796 евро брутто (32,1 тыс. грн). Средняя зарплата в Литве в 2022 году составляла 1666 евро брутто (67,3 тыс. грн). Для сравнения в Польше - 1225 евро брутто (49,5 тыс. грн).

Нехватку кадров в Литве декларируют работодатели в сфере услуг, гостинице, производстве, строительстве, а также оптовой и розничной торговли.

Примеры вакансий, которые предлагают гражданам Украины в Литве:

Изготовление проводов и кабелей на заводах преимущественно для предприятий автомобильной отрасли. Зарплата - от 750 евро нетто (30,2 тыс. грн). С учетом премий и бонусов, в среднем зарплата может достигать 1000-1300 евро нетто (40,3-52,5 тыс. грн.)

Работа на мясных предприятиях, связанная с нарезкой, упаковкой и маркировкой мясных изделий. В зависимости от предприятия зарплата - 680-850 евро (27,5-34,3 тыс. грн.)

Сезонные вакансии, как например, в сфере обслуживания. Это может быть работа помощником повара с зарплатой от 800 евро нетто (32,3 тыс. грн), работа в прачечных с зарплатой 700 евро нетто (28,3 тыс. грн) или работа на высаживании деревьев с зарплатой 1700 евро (68,7 тыс. грн).

Повара нужны круглый год независимо от сезона. На таких вакансиях предлагают зарплату 1100-1500 евро (44,4 - 60,6 тыс. грн). Такая работа требует навыков и знания языка.

Опрос службы занятости Литвы свидетельствует о том, что 34% беженцев из Украины в будущем планируют жить и работать в Литве.

Помощь от государства

Власти Литвы предоставляют украинцам, которые имеют временную защиту: единовременное пособие в размере 300 евро, карточки на покупку питания по 20 евро в неделю, 80 евро в месяц.

Литовская Служба занятости способствует интеграции украинцев в рынок труда, компенсируя часть заработной платы работодателям, которые их трудоустроили. Это помогает решить проблему нехватки кадров, как и простые процедуры легализации в стране.

Легализация в Литве

Литва, как и другие страны ЕС, предоставляет беженцам Украины статус временной защиты. Он дает право на образование, медицинское страхование и постоянное проживание сроком на 1 год с возможным продлением до 3 лет, доступ к рынку труда, социальную помощь.

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