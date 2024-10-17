В казахских овощах внезапно завелись насекомые, бактерии и даже сорняки.

После отказа Казахстана подать заявку на вступление в БРИКС Россия запретила ввоз ряда овощей из этой страны. Об этом сообщает The Moscow Times.

По информации издания, Россельхознадзор ограничил импорт в Россию казахских томатов, перцев, свежих дынь, пшеницы, семян льна и чечевицы. Российские чиновники уверяют, что за текущий год 215 раз находили "карантинные объекты" в сельхозпродукции из Казахстана. Речь идет о насекомых, бактериях и сорняках.

Чиновники Россельхознадзора утверждают, что предупреждали Минсельхоз Казахстана об этих нарушениях и просили принять меры, однако казахи якобы продолжали оформлять сертификаты на зараженную продукцию.

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"Запрет был введен на фоне информации об отказе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева присоединиться к БРИКС", – подчеркивает The Moscow Times.

Казахстан отказался вступить в БРИКС

Как писал УНИАН, на днях пресс-секретарь президента Казахстана сообщил, что страна действительно получила приглашение вступить в международный блок БРИКС, но пока предпочитает воздержаться от подачи заявки на вступление.

Во второй половине октябре в России состоится саммит стран БРИКС, куда приглашены и представители стран-кандидатов на вступление. За последние месяцы такое желание изъявили несколько государств, включая, например, Турцию.

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