Пока что казахский лидер с интересом наблюдает за эволюцией БРИКС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил предложения о вступлении страны в БРИКС. Пресс-секретарь президента Берик Уали утверждает, что Казахстан пока воздержится от подачи заявки на вступление в организацию.

Как пишет Tengrinews.kz, 23-24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. По данным издания, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приглашен на этот форум в качестве гостя кремлевского лидера Владимира Путина.

По словам Уали, в график президента Токаева включено участие в саммите БРИКС - он планирует выступить на расширенном заседании 24 октября. Как отмечается, заявки на вступление в БРИКС уже подали такие страны как Азербайджан и Беларусь, но Казахстан пока внимательно следит за развитием БРИКС.

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"Казахстан с интересом наблюдает за эволюцией БРИКС, поддерживает призывы лидеров государств-основателей организации приложить все усилия для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав. В адрес президента поступали предложения по вступлению Казахстана в БРИКС", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, эти предложения анализируют соответствующие ведомства страны в контексте с национальными интересами Казахстана.

"Однако пока, а, возможно, и в ближайшем будущем Казахстан воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС. Это связано с многоступенчатым процессом рассмотрения членства и другими факторами, касающимися перспектив развития этой организации", - заявил Уали.

Он добавил, что Токаев неоднократно высказывался в поддержку ООН как универсальной и безальтернативной организации для обсуждения всех актуальных международных вопросов. По мнению президента Казахстана, ООН имеет свои недостатки, но аналогичной организации "в мире не существует", и она нуждается в поддержке международного сообщества.

"Устав ООН должен оставаться основой международного права, и никто не имеет права нарушать его принципы", - отметил Уали.

Он добавил, что Токаев также выражал сожаление по поводу неспособности Совбеза ООН принимать важные решения. Поэтому казахский лидер выступает за его реформу на основе широких консультаций между государствами-членами ООН, с учетом интересов "средних государств".

Что такое БРИКС

БРИКС (BRICS) - (BRICS - сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) - объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Напомним, островное государство Шри-Ланка официально подает заявку на членство в международном объединении БРИКС. Министр иностранных дел Виджитха Герат заявил, что заявка подчеркивает намерение страны укреплять связи с развивающимися экономиками и диверсифицировать свои многосторонние отношения.

Секретарь МИД Аруни Виджевардане формально подаст заявку на членство во время саммита БРИКС, который состоится в Казани (РФ) 23-24 октября.

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