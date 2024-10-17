Отмечается, что новая платформа для международных платежей будет отделена от влияния Запада.

Российская Федерация на саммите БРИКС на следующей неделе попытается убедить партнеров в необходимости создания альтернативной платформы для международных платежей, которая будет защищена от санкций Запада.

Издание Reuters пишет, что Владимир Путин стремится сделать БРИКС, в которую вошли Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а также Бразилия, РФ, Индия, Китай и Южная Африка, мощным противовесом Западу в мировой политике и торговле.

Саммит, который пройдет 22-24 октября в Казани, Москва преподносит как доказательство того, что усилия Запада по изоляции России провалились. Москва хочет, чтобы другие страны вместе с ней перестроили мировую финансовую систему и покончили с господством доллара США.

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Главным моментом в попытке избавиться от американской валюты - создание новой платежной системы, основанной на сети коммерческих банков, связанных друг с другом через центральные банки стран БРИКС.

Система будет использовать технологию блокчейн для хранения и передачи цифровых токенов, обеспеченных национальными валютами. Это, в свою очередь, позволит легко и безопасно обменивать эти валюты, минуя необходимость долларовых операций.

В России считают, что решит проблемы с урегулированием торговых платежей, даже с такими дружественными странами, как Китай, где местные банки опасаются, что могут попасть под вторичные санкции США.

Ярослав Лиссоволик, основатель аналитического центра BRICS+ Analytics, считает, что создание такой системы технически возможно, но потребует времени.

"После значительного расширения членства в БРИКС в прошлом году достижение консенсуса, вероятно, станет сложнее", - сказал он.

Россия обвиняет существующие институты, такие как Международный валютный фонд, в служении интересам западных стран, и говорит, что они нуждаются в "усовершенствовании, чтобы лучше служить развивающейся мировой экономике". На прошлой неделе министр финансов России Антон Силуанов призвал членов БРИКС создать альтернативу МВФ.

Среди прочих инициатив по содействию торговле и инвестициям Россия также предлагает создать платформу BRICS Clear для торговли ценными бумагами.

Россия, как крупнейший в мире экспортер пшеницы, настаивает на создании зерновой биржи БРИКС при поддержке ценового агентства, чтобы создать альтернативу западным биржам, на которых устанавливаются международные цены на сельскохозяйственную продукцию.

БРИКС против Запада - последние новости

В течение последних месяцев несколько стран подали свои заявки на вступление в БРИКС - Куба, Азербайджан, Турция, Малайзия. Это довольно расширение антизападного блока смущает западные страны.

Позже власти Шри-Ланки заявили, что подают заявку на членство в БРИКС. Глава МИД Виджитха Герат заявил, что заявка подчеркивает намерение страны укреплять связи с развивающимися экономиками и диверсифицировать свои многосторонние отношения.

В то же время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил предложения о вступлении страны в БРИКС, но страна пока воздержится от подачи заявки на вступление в организацию.

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