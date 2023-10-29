Салливан отметил, что США помимо прочего работают над освобождением нескольких сотен американских граждан, которые хотят покинуть сектор Газа.

Вашингтон ведет "откровенные, прямые" переговоры с Израилем на фоне растущего возмущения по поводу израильских бомбардировок Газы.

Об этом сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Голос Америки. "Мы не приемлем убийства невинных людей, будь то палестинцы, израильтяне или другие", – подчеркнул Салливан.

Он детализировал, что Вашингтон и Тель-Авив обсуждают сложные вопросы, среди которых гуманитарная помощь, необходимость различать террористов и невинных мирных жителей, и то, как Израиль планирует проведение военной операции.

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"Мы говорим откровенно, делимся взглядами, не скрывая их, и будем продолжать это делать, – подчеркнул Салливан. – Мы публично заявляем, что США готовы четко изложить предложения и принципы, включая безусловную ценность невинной человеческой жизни. А затем мы продолжим консультировать Израиль в частном порядке".

Кроме того, Салливан отметил, что переговоры об освобождении заложников "продолжаются", и США ежечасно контактируют с Израилем и региональными партнерами, чтобы добиться их освобождения. "Это должно оставаться первостепенным приоритетом", - прокомментировал Салливан, передает Times of Israel.

"Это эмоционально давит на нас, но мы стараемся оставаться как можно более сосредоточенными в достижении цели - вернуть людей домой", сказал он.

Салливан отметил, что США помимо прочего работают над освобождением нескольких сотен американских граждан, которые хотят покинуть сектор Газа.

Также чиновник анонсировал, что сегодня президент США Джо Байден снова поговорит с премьер-министром Биньямином Нетаньяху для того, чтобы донести ЦАХАЛу необходимость провести различие между террористами и палестинскими гражданами во время войны.

"В этом конфликте погибли тысячи палестинских мирных жителей, и это абсолютная трагедия. Эти люди не заслуживали смерти. Эти люди заслуживают того, чтобы жить в мире, безопасности и достоинстве", - высказал мнение Салливан.

Арабо-израильский конфликт

7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль. С тех пор ситуация только накаляется. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил начало второго этапа трехнедельной войны, который предполагает расширение наземной операции в Газе и массивные воздушные удары по объектам ХАМАС.

По данным медицинских служб сектора Газа, население которого составляет 2,3 млн человек, в ходе израильской спецоперации по уничтожению боевиков ХАМАС,погибли 8005 палестинцев, среди которых 3324 несовершеннолетних.

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