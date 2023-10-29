Гражданское население призывают немедленно эвакуироваться в безопасные районы на юге анклава.

Израиль расширяет наземную операцию в секторе Газа и повторно призывает гражданское население эвакуироваться из северной части анклава на юг.

Как заявил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари в видеообращении израильская армия "переходит к следующему этапу" войны с палестинской террористической группировкой ХАМАС в Газе и "расширяет свою деятельность".

"Гражданские лица на севере Газы, в городе Газа, должны временно переехать к югу от Вади-Газа в более безопасную зону, где они смогут получать воду, еду и лекарства", - говорит Хагари.

Он добавляет, что завтра "гуманитарные усилия в секторе Газа, возглавляемые Египтом и Соединенными Штатами, расширятся".

"Израиль находится в войне, которую он не начал и не хотел", - говорит Хагари, добавляя, что Израиль борется "с ХАМАСом, а не с народом Газы".

"ХАМАС использует жителей Газы как живой щит. ХАМАС действовал внутри и рядом с гражданскими зданиями именно потому, что они знали, что ЦАХАЛ различает террористов и гражданских лиц", – говорит он.

Как пишет The Times of Israel, Армия обороны Израиля увеличила количество войск в секторе Газм в рамках расширенной операции. Силы также действуют глубже в анклаве, чем с начала войны.

Война Израиля и ХАМАС

7 октября боевики палестинской террористической группировки ХАМАС нанесли массированный удар по израильской территории. В ответ на атаку Израиль усилил удары по контролируемому боевиками сектору Газы. Израиль объявил целью полное уничтожение ХАМАС.

На протяжении последних недель не утихают разговоры о возможном наземном вторжении Израиля в сектор Газа.

26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила целенаправленный рейд в северной части региона, применив танки. 27 октября ЦАХАЛ зашла в сектор Газа, применив силы пехоты, боевую технику, БПЛА и авиацию.

Израиль устроил блэкаут в Секторе Газа, лишив регион доступа к электричеству, Интернету и мобильной связи.

Известно, что Израиль принял решение о расширение наземной операции. В то же время власти Израиля утверждают, что пока не начинают официальное наземное вторжение, а только проводит зачистку перед ним.

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