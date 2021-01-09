Это не первый раз, когда этот депутат попадает в неприятности, выдавая себя за другого политика в соцсети: в прошлом апреле он изображал из себя президента Франции Эммануэля Макрона.

Twitter заблокировал аккаунт французского депутата Йоахима Сон-Форже за то, что тот выдавал из себя Дональда Трампа и твитил от имени американского президента.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

За несколько часов после того, как Twitter в пятницу окончательно забанил Трампа, имя и фотография в подтвержденном аккаунте Сон-Форже были заменены на данные президента США. Один из фальшивых твитов псевдо-Трампа состоит лишь из слова "Помогите".

Это не первый раз, когда рожденный в Южной Корее народный депутат, представляющий граждан Франции в Швейцарии и Лихтенштейне в Национальном собрании, попадает в неприятности за выдачу себя за другого политика в соцсети: в прошлом апреле данные профиля Сон-Форже были изменены таким же образом на данные президента Франции Эммануэля Макрона.

В течение нескольких часов поддельный аккаунт был использован для публикации нескольких сообщений, в том числе того, в котором Макрон выразил согласие с противоречивыми заявлениями Трампа о роли Китая в распространении коронавируса.

Позже Сон-Форже заявил, что его аккаунт взломали.

В 2018 году действия депутата в Twitter привели к выходу его из партии Макрона La République En Marche; Сон-Форже подал в отставку после выговора за сексистские твиты, опубликованные им о сенатора Эстер Бенбассу.

В феврале прошлого года депутат также сыграл ключевую роль в распространении видеороликов, которые повредили кандидату Макрона Бенджамину Гриво в борьбе за кресло мэра Парижа.

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Автор: УНИАН