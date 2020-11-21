Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что членство в Евросоюзе остается стратегическим приоритетом для страны.
Читайте такжеТурция собирается вернуть в Европу задержанных боевиков ИГ: мы – не отельИбрагим Калин призвал лидеров Евросоюза отказаться от своих идеологических и политических предубеждений и рассматривать отношения с Турцией через "стратегическое мышление", передает ЕвроПравда со ссылкой на Ekathimerini.
Сам Эрдоган также заявил, что евроинтеграция остается стратегической целью Турции. Он добавил, что страна готова провести предварительные переговоры с Афинами.
Комментарии Калина были сделаны во время переговоров с официальными лицами ЕС в Брюсселе накануне саммита блока 10-11 декабря.
Лидеры ЕС договорились в начале октября, что они будут принимать "ответные" меры против Турции на своей декабрьской встрече, если Анкара не "прекратит незаконную деятельность в отношении Греции и Кипра", например, отправку судов для разведки газа в воды этих стран.
С тех пор в ЕС наблюдается рост напряженности в отношениях с Турцией из-за ряда событий, таких как расширение геологоразведочных работ, оскорбления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона, а также скандальный визит Эрдогана на Северный Кипр, что вызвало осуждение Кипра и Греции.
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