В МИД страны подчеркнули, что будут продолжать усилия по достижению прочного мира.

Турция стремится к скорейшему прекращению войны России против Украины, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Как сообщает агентство Anadolu, власти Турции видят, что стороны готовятся к серьезному наступлению в ближайшие месяцы. Однако и Украине, и России следует вернуться к переговорам.

"Мы также обеспокоены этим, и мы будем продолжать наши усилия по достижению прочного мира, обеспечивая территориальную целостность Украины, как можно быстрее сесть за стол переговоров", - сказал Чавушоглу.

Что думают украинцы о переговорах с РФ

По данным соцопроса Центра Разумкова, 72% украинцев считают, что сейчас не надо начинать переговоры с Россией для достижения мира.

Согласно данным опроса, по сравнению с сентябрем-октябрем 2022 года, доля тех, кто считает, что переговоры нужно уже проводить, стала еще меньше (13%), а тех, кто с этим не согласен, выросла до 72%.

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