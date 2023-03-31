Как показало социсследование, увеличилась доля граждан, которые убеждены, что переговоры с РФ следует вести только после вытеснения ее войск на границы по состоянию на 1991 год.

72% украинцев считают, что сейчас не надо начинать переговоры с Россией для достижения мира.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года.

Согласно данным опроса, по сравнению с сентябрем-октябрем 2022 года, доля тех, кто считает, что переговоры нужно уже проводить, стала еще меньше (13%), а тех, кто с этим не согласен, выросла до 72%.

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В сентябре-октябре 2022 года 17% опрошенных считали, что переговоры с Россией - "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 64% были не согласны с этим.

На сегодняшний день, за то, чтобы переговоры с Россией начинать уже сейчас, чаще высказываются южане (26%), а в других регионах такую точку зрения поддерживают от 6% до 15%. В то же время в южном регионе относительное большинство (46%) выступает против этого (в других регионах - абсолютное большинство - от 68% до 85%).

В Центре Разумкова отмечают, что также меньше стало тех, кто соглашается с суждением "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" (уменьшение с 21% до 18%), и с 60% до 65% стало больше тех, кто с этим не согласен.

В то же время больше стало тех, кто считает, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год" (согласны соответственно 57,5% и 61%, не согласны соответственно 22% и 21%).

При этом именно южане чаще, чем жители других регионов, соглашаются с тем, тем, что "переговоры с Россией можно начинать только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" (28%), а в других регионах - от 13% до 19%.

По данным опроса, те, кто считает, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год", составляют большинство во всех регионах (от 56,5% на юге до 65% на западе).

Как проводился опрос

Социологическая служба Центра Разумкова проводила опрос в рамках проекта программы MATRA, финансируемого Посольством Королевства Нидерландов в Украине.

Опрос методом face-to-face проводился в 22 областях и Киеве. При этом в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Результаты других соцопросов

Как сообщал УНИАН, в феврале 87% опрошенных граждан Украины выступали против любых территориальных уступок в войне с Россией. Лишь 9% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий. Еще 5% не смогли ответить.

Также, по состоянию на 23 марта 97% опрошенных жителей Украины верят в победу в войне, которую развязала Российская Федерация. 74% украинцев считают, что наше государство сохранит все территории в пределах своих международно-признанных границ по состоянию на 1991 год

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