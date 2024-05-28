Европейские генералы обеспокоены тем, что британская армия не сможет ничем помочь в борьбе с Россией, если начнется конфликт.

Европейские генералы и дипломаты обеспокоены сокращением армии Великобритании и тем, достаточно ли она велика, чтобы противостоять конфликту "высокой интенсивности".

Как пишет The Times, правительство заявило, что к 2025 году сократит армию с 82 000 до 73 000 человек, что станет самым маленьким показателем со времен Наполеона. Эта цель уже почти достигнута: численность армии составляет 73 190 человек, так как из нее уходит больше солдат, чем набирается.

Как отмечает издание, высокопоставленные американские генералы и раньше ставили под сомнение статус Великобритании как боевой силы высшего уровня и предупреждали, что Британия больше не может полагаться на США, чтобы восполнить пробелы в своем потенциале. Теперь несколько высокопоставленных европейских деятелей выразили опасения, что армия не будет достаточно большой, чтобы помочь в борьбе с Россией, если начнется конфликт.

Видео дня

"Есть опасения по поводу британской армии. Мы видим, что они сталкиваются с трудностями в отношении людских ресурсов, а также возможностей оборудования. В ближайшие месяцы количество солдат будет сокращаться", - сказал один из европейских генералов.

По словам военных, существует проблема с численностью всех европейских армий, учитывая, что в ближайшие годы им придется столкнуться с Россией: "Главная проблема заключается в способности армии противостоять конфликту высокой интенсивности. У вас должна быть масса, у вас должны быть цифры. В Украине вы можете видеть, что у нас должна быть масса, чтобы сражаться с российской армией", - добавили они.

Великобритания ранее заявила, что может развернуть две дивизии - 1-ю дивизию, которая является подразделением глобального реагирования армии, состоящим из более чем 30 000 человек, и 3-ю дивизию, бронетанковую дивизию примерно такой же численности.

"Однако в реальности члены парламента и военные эксперты предупреждают, что Британии будет трудно развернуть боевую дивизию в соответствии с планом из-за нехватки ресурсов. Считается, что ее армия не обладает такими важными возможностями, как артиллерия и противовоздушная оборона", - пишет The Times.

Министры и военные начальники ранее защищали численность армии, говоря, что ее эффективность и доступность важнее. Однако один европейский дипломат сказал, что "мобильность - это ключевой фактор, но размер, безусловно, имеет значение".

Угроза войны ЕС и России

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на фоне агрессивных действий РФ в Украине и повторяющихся угроз правителя Кремля Владимира Путина Европейский Союз должен подготовиться к возможной войне и принять меры для совместного вооружения.

В апреле The Times писала, что на Европу надвигается буря войны. Если Россия добьется успеха в Украине, есть опасения, что Путин продолжит вторжение в соседние государства ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: