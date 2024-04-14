Если Россия добьется успеха в Украине, есть опасения, что Путин продолжит вторжение в соседние государства ЕС, отметила журналист.

Ирландия больше не может полагаться на географию для защиты от российской агрессии, она должна осознать угрозы, пока не стало слишком поздно, пишет журналист Элисон О’Коннор на The Times.

Она отметила, что если Россия добьется успеха в Украине, есть опасения, что Путин продолжит вторжение в соседние государства ЕС. Такие страны, как Польша, Латвия, Литва и Финляндия уже ощущают горячее дыхание российской агрессии на своих шеях.

"С тех пор, как два года назад Россия вторглась в Украину, многое изменилось. Опросы общественного мнения тогда показали, что, несмотря на нашу огромную симпатию к Украине, мы не хотели отказываться от своего нейтралитета. Но прямо сейчас отказываться противостоять этой новой реальности и решать, как к ней подготовиться, глупо. На этой неделе Украина подверглась серьезному ракетному обстрелу со стороны России, нацеленному на энергетические предприятия. И она в очередной раз осталась разочарована ответом ЕС на запрос о крайне необходимых системах противовоздушной обороны. Похоже, что европейские страны хотят сохранить то, что имеют, несмотря на риск успеха России", - отметила автор.

Она напомнила, что на днях в своей последней речи в качестве премьер-министра Ирландии Лео Варадкар заявил, что европейские лидеры, с которыми он беседует, "видят очень темные тучи на горизонте". Он надеется, что они ошибаются:

"Мы не можем предполагать, что это так, или игнорировать растущие риски мира, в котором демократия отступает, а автократы становятся более могущественными".

Варадкар отметил, что наша география и нейтралитет "не защищают нас так, как это было в прошлом, а природа угроз безопасности полностью изменилась".

Также О’Коннор акцентировала на том, как недавно на брифинге в Брюсселе депутат Европарламента Барри Эндрюс заявил о гибридных угрозах и о необходимости провести "очень взрослые, зрелые разговоры". При этом он также задался вопросом, сохранит ли Ирландия нейтралитет, если Россия нападет на другую страну ЕС.

Тем временем Урсула фон дер Ляйен делает усиление обороны центральным элементом своей попытки переизбрания, отметила автор: "ЕС стремится повысить свою общую оборонную готовность и возможности, чтобы соответствовать своим потребностям и амбициям в контексте растущих угроз и вызовов безопасности".

Все это нельзя продолжать игнорировать, уверена журналист.

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, аналитики ISW пришли к выводу, что российская армия осуществляет оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, которые не объединены общей стратегической целью, и это позволяет РФ получать тактические достижения в одном из секторов по их выбору.

Что же касается массированных ракетных ударов по Украине, то, как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, целью России является уничтожение маневровой генерации.

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