Для сохранения мира на континенте ЕС должен инвестировать в оборону.

На фоне агрессивных действий РФ в Украине и повторяющихся угроз правителя Кремля Владимира Путина Европейский Союз должен подготовиться к возможной войне и принять меры для совместного вооружения.

"Тот, кто говорит и действует, как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать", - заявила в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk в воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует DW.

Она также подчеркнула важность последовательной поддержки Украины и укрепления собственной обороноспособности.

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"Если мы должны сохранять мир на нашем континенте, то нам необходимо инвестировать в оборону", - объяснила глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен напомнила про "гибридные атаки" России, в том числе недавнее снятие пограничной разметки на границе с Эстонией, использование мигрантов в качестве инструмента противостояния с ЕС и попытки расколоть европейцев с помощью соцсетей.

Она также отметила позитивный эффект укрепление обороноспособности ЕС на экономику самого блока и оценила предложение Польши и Греции создать совместную ПВО.

"Важно, чтобы с помощью миллиардов, которые мы инвестируем, также создавались хорошие рабочие места здесь, в Европе", - пояснила глава ЕК.

Угроза Третьей мировой войны

Член-корреспондент Украинской академии геополитики и геостратегии, кандидат политических наук Станислав Желиховский, отметил, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года завершилась вторая Холодная война и началась Третья мировая. Она может продолжаться или до завершения российско-украинской войны, или перекинется на другие страны.

В апреле The Times писала, что к Европе надвигается буря войны. Если Россия добьется успеха в Украине, есть опасения, что Путин продолжит вторжение в соседние государства ЕС.

В мае Bloomberg писал, что война в Украине разделила мир. Боевые действия в Украине стала первым глобальным конфликтом новой холодной войны. Два огромных альянса косвенно, но схлестнулись на поле сражения в Европе.

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