Театр сегодняшних войн и почти военных эпизодов охватывает шесть из 24 часовых поясов земного шара.

Третья мировая война уже идет – она началась в промежутке между началом полномасштабной агрессии России против Украины в феврале 2022 года и захватом Крыма в 2014 году. Но кандидаты в президенты США этот факт безрассудно игнорируют.

Об этом пишет в колонке для The Washington Post колумнист, обладатель Пулитцеровской премии Джордж Ф. Уилл. Он напомнил, что участие США во Второй мировой войне фактически началось с агрессивного, и вряд ли нейтрального, патрулирования военно-морскими силами североатлантических судоходных путей, от которых зависела Британия.

"А участие США в Третьей мировой войне началось еще до решения на этой неделе отправить в Израиль современную систему противоракетной обороны и около 100 военнослужащих для ее эксплуатации. Соединенные Штаты предоставляют разведданные и оружие Израилю и Украине, поскольку эти страны, как и Британия в 1940 году, борются за свое выживание и нашу цивилизацию", – пишет он.

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Тем временем северокорейские военные инженеры помогают России запускать баллистические ракеты по Украине. Солдаты КНДР уже понесли потери – силы Ким Чен Ына были ликвидированы во время одного из ударов по территории РФ.

"От западной границы России до вод, где Китай агрессивно посягает на суверенитет Филиппин, театр сегодняшних войн и почти военных эпизодов охватывает шесть из 24 часовых поясов земного шара. Так выглядит "приближающийся шторм" (название первого из шести томов мемуаров Уинстона Черчилля о Второй мировой войне) мировой войны", – пишет Уилл.

И, по мнению колумниста, кандидаты в президенты США демонстрируют "безрассудное игнорирование" ситуации. Ни один из них не продемонстрировал хоть каких-то признаков осознания происходящего, не говоря уже о серьезных размышлениях о растущем глобальном пожаре.

"Этот мировой беспорядок будет определять репутацию администрации Байдена-Харрис больше, чем экстравагантные расходы (без учета обороны). А в этом году Виктор Орбан – близкий к Путину премьер-министр Венгрии, выступающий против помощи Украине – дважды за 125 дней посетил Трампа в Мар-а-Лаго", – констатировал автор.

Третья мировая: другие мнения

Французский философ, писатель, кинорежиссер-документалист, политический журналист и военный корреспондент Бернар-Анри Леви считает, что мир вступил в новую глобальную войну. По его мнению, главные линии фронта – это Украина и Израиль, а Тайвань вскоре станет третьим фронтом.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник тоже считает, что Третья мировая уже началась. По его словам, ялтинская система международных отношений "разрушена в ноль".

По мнению Черника, Третья мировая будет именно силовой борьбой между демократиями и тираниями. И победят в ней те, кто подготовится лучше всех.

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