По словам Бернара-Анри Леви, главные линии фронта - это Украина и Израиль, а Тайвань вскоре станет третьим фронтом.

Мир вступил в новую мировую войну. Такое мнение в интервью Politico высказал французский философ, писатель, кинорежиссер-документалист, политический журналист и военный корреспондент Бернар-Анри Леви.

По его словам, "вероятная империя" США и их союзников находится под "сильной атакой со стороны слабого, но все более плотного фронта", состоящего из Китая, России, Турции, Ирана и радикального ислама. При этом человечество, считает Леви, уже вступило в раннюю стадию новой мировой войны, а главные линии фронта - это Украина и Израиль, а Тайвань вскоре станет третьим фронтом.

Для того, чтобы журналисты убедились в правдивости его утверждений, Леви пригласил журналистов в Украину:

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"Я просто рекомендую вам в следующий раз поехать со мной на передовую в Украине, и вы увидите, играю ли я роль".

Вероятность третьей мировой войны - последние новости

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заговорил о Третьей мировой в "ближайшие месяцы". По его словам, в случае победы на выборах президента США он сможет урегулировать войну в Украине и "остановить хаос на Ближнем Востоке".

Как сказал Трамп, третья мировая война может начаться через три-четыре месяца.

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