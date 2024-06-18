Он отметил, что Третья мировая будет именно силовой борьбой между демократиями и тираниями.

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что базирование переданных Украине истребителей F-16 на территории стран НАТО будет означать начало Третьей мировой войны. Однако она уже началась, считает военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Третья мировая началась, хотим мы этого или не хотим. Ялтинская система международных отношений разрушена в ноль. Так разве пятая система нарисуется по-другому, кроме большого мирового противоборства?" – заявил он в эфире "24 канала".

По словам эксперта, все зависит от того, где именно будут идти основные бои.

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"Моя личная позиция, что мы сейчас где-то в октябре 1939 года. Если бы тогда британцы, французы и особенно американцы действительно проявили настоящую политическую волю, Гитлера можно было еще придушить. В 1938, 1936, 1923, когда нацисты дали понять, что они будут выходить на арену. Не сделали. Сделают ли сейчас? Сомневаюсь", – продолжил Черник.

Эксперт подчеркнул, что Третья мировая будет именно силовой борьбой между демократиями и тираниями. Победят те, кто подготовится лучше всего.

Третья мировая война: мнения экспертов

Директор Гарвардского украинского научного института Сергей Плохий считает, что российско-украинская война теоретически может перерасти в Третью мировую. По его словам, мировые войны происходят не по планированию, они происходят по логике события.

Старший научный сотрудник Центра европейских реформ, доктор Луиджи Скацциери говорит, что основным путем к началу Третьей мировой войны остается прямое столкновение Запада с Россией, и этот сценарий будет более вероятным, если Дональд Трамп победит на выборах в США и дестабилизирует НАТО.

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