Трамп уверен, что в случае победы на выборах в США сможет урегулировать войну в Украине и "остановить хаос на Ближнем Востоке".

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Третья мировая война может начаться через три-четыре месяца.

Об этом Трамп заявил во время митинга в Калифорнии. В своем заявлении он также упомянул о войне в Украине.

"У нас проблема. Я действительно беспокоюсь о следующих трех месяцах, правда. Я беспокоюсь о следующих 3,5-4 месяцах. Мы окажемся в мировой войне из-за этого, из-за людей, которые у нас есть", - сказал он.

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Он выразил уверенность, что в случае победы на выборах в США сможет урегулировать войну в Украине и "остановить хаос на Ближнем Востоке".

Другое заявление Трампа о Третьей мировой войне

В конце лета бывший президент США и кандидат на пост американского лидера от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на наступательную операцию украинцев на территории Курской области РФ.

"Посмотрите, что происходит в Украине. Они хлынули в Россию. Будет Третья мировая война", - утверждал кандидат в президенты США.

Кроме того, в конце июля Дональд Трамп также делал заявление о Третьей мировой - тогда он сказал, что если не победит на выборах в США (запланированы на 5 ноября), то большая война может разразиться на Ближнем Востоке.

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