Празднование проходило в провинции Нангархар.

В Афганистане боевики, представившиеся талибами, напали на людей, которые включили музыку во время празднования свадьбы.

Об этом пишет BBC.

В результате нападения погибли два человека, еще 10 человек получили ранения.

По словам очевидца, четыре пары проводили совместную свадьбу в провинции Нангархар. Они получили разрешение от местного лидера Талибана на воспроизведение музыки.

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Представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил, что двое из трех боевиков были арестованы, ведется расследование. Он отрицает, что боевики действовали от имени исламистского движения.

Музыка в стране была запрещена с 1996 по 2001 год, когда талибы были у власти. Официально в Афганистане такого запрета нет.

Захват власти в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

19 августа "Талибан" провозгласил новое государство на подконтрольной территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках ислама". Однако приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны.

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его председателем стал председатель совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

18 сентября "Талибан" закрыл Министерство по делам женщин и заменил его департаментом, который в прошлом придерживался строгих религиозных доктрин.

Автор: Людмила Жерновская