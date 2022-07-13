Санкционные товары запрещено провозить автомобильным транспортом.

Европейская комиссия опубликовала дополнительные инструкции для стран-членов ЕС по транзиту товаров из России. Отмечается, что они не являются обязательными для исполнения, а носят рекомендательный характер.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Транзит санкционных товаров автомобильным транспортом с российскими операторами запрещен в соответствии с мерами ЕС. Такого подобного запрета для железнодорожного транспорта не существует, при условии, что это не наносит ущерб обязательствам государств-членов по осуществлению эффективного контроля", - указывается в разъяснении.

Также отмечается, что транзит санкционным товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен независимо от вида транспорта.

Комиссия подчеркнула важность мониторинга двусторонних торговых потоков между Россией и Калининградской областью, чтобы гарантировать, что подсанкционные товары не смогут попасть на таможенную территорию ЕС.

Как ранее сообщал УНИАН, литовская железнодорожная компания LTG Cargo с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Позднее СМИ сообщили, что Литва не пропустила на свою территорию более 30 российских грузовиков.

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