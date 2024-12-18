Международное сообщество понимает необходимость отказаться от российских энергоресурсов, считает Джеффри Пайетт.

В США надеются, что Европе таки удастся постепенно достичь полной независимости от российского газа после того, как закончится контракт на транзит между Россией и Украиной. "Я действительно на это надеюсь", - заявил заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт в интервью Голосу Америки.

Пайетт прокомментировал заявление еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена с обещанием разработать план, который окончательно разорвет все энергетические связи Европейского Союза с Россией. Американский чиновник отметил, что воспринял его "с радостью".

"Он очень четко сказал о необходимости поэтапно устранить зависимость в газовой сфере, в ядерной сфере, и все формы зависимости от российских энергоресурсов, чтобы в соответствии с целью ЕС выйти на ноль к 2027 году", - отметил заместитель госсекретаря США.

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Говоря об усилиях некоторых европейских стран, в частности Венгрии и Словакии, чтобы Украина продолжила транзит российского газа, он подчеркнул: важно, что "давление идет только от одной или двух стран".

"В долгосрочной перспективе очевидно: торговля энергоресурсами и особенно газом была основным вектором влияния России на украинскую экономику со времен обретения независимости. Так почему, ради Бога, кого-то может интересовать продолжение этих отношений?" - риторически спросил чиновник.

Кроме того, Пайетт высказался и о российских проектах сжиженного природного газа. Он заверил, что со стороны США будет больше санкций в отношении них.

В целом, считает американский чиновник, который в течение двух последних недель посетил страны Европы и Азии, в международном сообществе есть понимание необходимости отказаться от российских энергоресурсов. Он отметил:

"Даже Япония - и я об этом говорил с министром энергетики и министром иностранных дел Японии в четверг и пятницу - даже Япония, которая получает примерно 10% своего газа с Сахалина, четко осознает, что Россия - ненадежный поставщик".

По его мнению, всем нужно искать альтернативные источники, и Соединенные Штаты здесь играют важную роль. Он вспомнил, что еврокомиссар Йоргенсен также говорил о важной роли американского сжиженного газа в решении для европейского газоснабжения.

"Я глубоко убежден, что мы продолжим затягивать удавку. Мы сделаем все возможное, чтобы уменьшить энергетические поступления Путина, за которые он покупает ракеты из Северной Кореи и российские дроны, которые ежедневно разрушают украинскую гражданскую инфраструктуру", - подытожил Пайетт.

Транзит российского газа через Украину: главное

Как сообщал УНИАН, Украина не собирается вести переговоры с Россией о новом или продлении действующего соглашения транзита газа и нефти, которое закончится уже в конце этого года. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в начале сентября 2024 года, что Украина не готова дальше сотрудничать с Россией.

Тем временем компании из Италии, Словакии и Венгрии требуют продлить транзит российского газа через Украину. С соответствующей просьбой они обратились к главе ЕС Урсуле фон дер Ляйен. По словам их представителей, прекращение соглашения может "усложнить поставки газа" и "привести к повышению цен на "голубое топливо" для европейских потребителей".

В связи с предстоящим прекращением транзита газа через Украину в Молдове на 60 дней решили ввести чрезвычайное положение в энергетике, ведь часть страны газ получает из непризнанного Приднестровья, которому в свою очередь поставляет "голубое топливо" Россия через Украину. Также режим чрезвычайного экономического положения из-за риска прекращения поставок российского газа решили ввести на 30 суток и в непризнанном Приднестровье.

Бывший гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в комментарии УНИАН сообщал, что транзит газа через Украину - это треть общего экспорта "Газпрома" в ЕС, поэтому прекращение транзита газа через Украину серьезно ударит по российскому газовому монополисту, из-за чего компания, как и бюджет РФ, потеряет миллиарды.

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