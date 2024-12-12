Йоргенсен обещает, что план будет реализован в течение первых 100 дней после его вступления в должность.

Новый европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен считает своим главным приоритетом разработать план, который окончательно разорвет все энергетические связи Европейского Союза с Россией. Об этом он сообщил в интервью Politico.

"То, что мы смогли уменьшить нашу зависимость до такого уровня, который мы имеем, на самом деле является значительным достижением", - отметил Йоргенсен.

По словам главы энергетического ведомства ЕС, его план будет сосредоточен "в первую очередь на газе, а также на нефти и ядерной энергетике", и будет реализован в течение первых 100 дней после его вступления в должность. Таким образом он поставил крайний срок до середины марта.

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Отмечается, что Евросоюз уже наложил полный запрет на морской экспорт угля и нефти из России, сократив свою зависимость от поставок газа по трубопроводам примерно на две трети.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предполагала, что ЕС может закупить больше американского топлива, чтобы избежать потенциальной торговой войны с США.

"Мы должны помнить, что мы не смогли бы уменьшить зависимость от России без энергоносителей из США. Они действительно были нашими друзьями, и я надеюсь, что мы продолжим дружить", - добавил Йоргенсен.

Энергонезависимость Евросоюза: что известно

11 декабря сообщалось, что согласно оценке Европейской комиссии, прекращение транзита российского газа через Украину будет иметь "незначительное" влияние на европейские цены.

В сентябре председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии. В частности, еврокомиссаром по энергетике и жилищному строительству стал Дан Йоргенсен (Дания).

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