В публикации опального политика всего три слова.

Экс-президент США Дональд Трамп снова напомнил о себе. На этот раз он заинтриговал публикацией в своей социальной сети Truth Social.

"Третья мировая война", - написал Трамп, не объяснив, что имеет в виду.

Последние заявления Трампа

Дональд Трамп собирается снова претендовать на пост президента США, но у него появились серьезные проблемы. В конце марта большое жюри присяжных суда Манхэттена выдвинуло обвинение экс-президенту США Дональду Трампу. Дело касается схемы выплаты за молчание и сокрытия фактов, связанных со звездой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлз, имевших место перед выборами 2016 года.

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Несколько дней назад СМИ сообщили, что Трампа арестовали. Однако впоследствии политик оказался на свободе.

Трамп активно комментирует войну в Украине. В частности, признание Россией "ЛДНР" Трамп назвал "гениальным" решением. По его мнению, это стало "сильнейшей миротворческой силой", которую он видел.

Летом Трамп заявлял, что нападения РФ можно было предотвратить, если бы Украина отказалась от своих территорий и стремления к НАТО. Также Трамп выступает категорически против военной помощи Украине и против отстранения Путина от власти.

В марте 2023 года Трамп признался, что готов "отдать" Путину часть украинской территории, чтобы добиться мира.

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